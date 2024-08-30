Не вийшло зекономити: за що волинянин отримав штраф майже 20 тисяч гривень

З волинянина у судовому порядку стягнули 16 800 гривень. Більша частина з вказаної суми це збитки через несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу.

Чому суд прийняв це рішення

Суд стягнув компенсацію на користь "Волиньгазу". Причиною стала крадіжка газу, яку здійснював споживач.

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Абоненту доведеться виплатити:

14 800 гривень за втручання у роботу лічильника;

2 000 гривень – витрати за експертизу.

До того ж волинян має сплатити судовий збір у розмірі 3 028 гривень.

Як виявили порушення

Порушення виявили під час перевірки лічильника. Спеціалісти помітили отвір на корпусі пристрою та затертий циферблат. Згодом лічильник відправили на експертизу

Втручання у роботу пристрою було доведено. Експертиза показала, що споживач здійснював певні маніпуляції над лічильником, що призвело до невірного обліку даних. Саме тому суд задовільнив усі вимоги "Волиньгазу".

Зверніть увагу! Споживач може оскаржити рішення суду. Для цього він має 30 днів від винесення вироку, аби подати апеляцію.