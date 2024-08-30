Що треба зробити до 5 числа кожного місяця

Як повідомили у газопостачальній компанії, з 28 числа кожного місяця по 5 число включно потрібно передавати показання газових лічильників. Це обов'язкова умова для тих, хто бажає оплачувати лише фактично спожиту кількість газу.

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Представники газової служби підкреслюють, що передача показань лічильника є обов'язковою для всіх користувачів, підключених до газової мережі.

Зверніть увагу! Показання лічильника потрібно передавати навіть у випадку, коли газ тимчасово не використовується.

Показання можна передати наступним чином:

чат-боти GASUA в Viber або Telegram;

на сайті "Нафтогаз": без реєстрації або в особистому кабінеті;

SMS на номер 4647;

за телефоном 066-300-2888 (натисніть 1);

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Зверніть увагу! Якщо ви не передасте або передасте показання газового лічильника несвоєчасно, обсяг спожитого газу за місяць буде розраховано на основі середніх значень за попередні періоди. Як наслідок, сума в платіжці може бути вищою.