Почему суд принял это решение
Суд взыскал компенсацию в пользу "Волыньгаза". Причиной стала кража газа, которую осуществлял потребитель.
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Абоненту придется выплатить:
- 14 800 гривен за вмешательство в работу счетчика;
- 2 000 гривен – расходы за экспертизу.
К тому же волынянин должен оплатить судебный сбор в размере 3 028 гривен.
Как обнаружили нарушения
Нарушения обнаружили во время проверки счетчика. Специалисты заметили отверстие на корпусе устройства и затертый циферблат. Впоследствии счетчик отправили на экспертизу
Вмешательство в работу устройства было доказано. Экспертиза показала, что потребитель осуществлял определенные манипуляции над счетчиком, что привело к неверному учету данных. Именно поэтому суд удовлетворил все требования "Волыньгаза".
Обратите внимание! Потребитель может обжаловать решение суда. Для этого он имеет 30 дней от вынесения приговора, чтобы подать апелляцию.