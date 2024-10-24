Новий "удар в спину": Узбекистан відмовився від економічного союзу з Росією

Узбекистан відмовився вступати у економічний союз з Росією. Йдеться про членство у ЄАЕС. Ця організація ще має назву "Митний союз".

Чому Узбекистан відмовився від вступу у цей союз

Як повідомляють російські ЗМІ, аби вмовити Узбекистан вступити у цей союз, у серпні в Ташкент приїжджав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Кремль начебто запропонував узбецькому уряду вигідні умови.

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Зауважте! До Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) входять Росія, Білорусь, Киргизстан та Казахстан.

Під час зустрічі з главою уряду Узбекистану Абдуллою Аріповим, Мішустін називав такі переваги вступу Ташкента в ЄАЕС:

нові ринки для збуту;

справедлива конкуренція;

вигідні пропозиції для бізнесу.

Однак, перший заступник спікера Законодавчої палати парламенту Узбекистану Акмаль Саїдов заявив, що при вивченні основоположних документів ЄАЕС переваг для республіки не було знайдено. Узбецький урядовець уточнив, що поки для його країни буде оптимальним залишатися в ролі спостерігача.

Зверніть увагу! Раніше Казахстан уже відмовився вступати в БРІКС.