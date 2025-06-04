Виробляти дрони стане дешевше: яке рішення ухвалила Верховна Рада
- Верховна Рада затвердила закони про податкові та митні пільги для виробників безпілотників, що працюють через оптоволоконний кабель.
- Ці проєкти зменшать собівартість дронів та покращать забезпечення Сил оборони України.
Верховна Рада затвердила одразу 2 закони. Завдяки цим рішенням, будуть впроваджені певні пільги.
Яке рішення ухвалив уряд
Впроваджено податкові та митні пільги для виробників безпілотників, що працюють через оптоволоконний кабель, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Рада підтримала наші з Романом Костенко №13305 та №13306 законопроєкти про податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.
Завдяки цим проєктам буде здійснено:
- оперативне забезпечення Сил оборони сучасними засобами;
- відчутне зменшення собівартості безпілотників на управління через оптоволокно.
Зверніть увагу! Зараз дрони на оптоволокні грають важливу роль у війні. Зокрема, за допомогою них здійснюють важливі завдання Сили оборони України. Річ у тім, що безпілотники такого типу стійкі до засобів радіоелектронної розвідки.