Хто має пільги на розмитнення в Україні

Зараз ввезення автомобілів в Україну більше не звільняється від сплати ПДВ, акцизного податку та мита. Відтак, право на пільгове розмитнення мають лише транспортні засоби, що призначені для потреб військових. Усі інші громадяни мають сплачувати податки за загальними умовами.

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Зауважте! Нові правила поширюються виключно на автомобілі, які імпортуються на запит військовослужбовців або окремих військових частин.

Процес самостійного розмитнення автомобіля складається з кількох ключових етапів: