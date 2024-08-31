Хто має пільги на розмитнення в Україні
Зараз ввезення автомобілів в Україну більше не звільняється від сплати ПДВ, акцизного податку та мита. Відтак, право на пільгове розмитнення мають лише транспортні засоби, що призначені для потреб військових. Усі інші громадяни мають сплачувати податки за загальними умовами.
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Зауважте! Нові правила поширюються виключно на автомобілі, які імпортуються на запит військовослужбовців або окремих військових частин.
Процес самостійного розмитнення автомобіля складається з кількох ключових етапів:
- Купівля автомобіля за кордоном: Оформлення договору купівлі-продажу та отримання технічного паспорта на транспортний засіб.
- Подання попередньої митної декларації: Ця декларація є необхідною для ввезення автомобіля на територію України. Її потрібно подати до митного органу, де буде здійснюватися оформлення.
- Перерахування грошової застави: Сума застави відповідає повній вартості розмитнення і має бути перерахована на рахунок митниці.
- Перетин кордону: Після цього автомобіль доставляється до зони митного контролю. Якщо виникає потреба, може бути необхідно доплатити кошти через зміну курсу або вартості автомобіля.
- Отримання сертифіката відповідності: Після цього автомобіль отримує сертифікат, який підтверджує відповідність транспортного засобу вимогам України.
- Заповнення митної декларації: Цей документ є завершальним етапом митного оформлення.
- Реєстрація автомобіля в Україні: Після проходження всіх етапів, автомобіль реєструється у відповідних органах України.