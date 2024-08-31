Кто имеет льготы на растаможку в Украине

Сейчас ввоз автомобилей в Украину больше не освобождается от уплаты НДС, акцизного налога и пошлины. Поэтому, право на льготное растаможивание имеют только транспортные средства, предназначенные для нужд военных. Все остальные граждане должны платить налоги по общим условиям.

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Обратите внимание! Новые правила распространяются исключительно на автомобили, которые импортируются на запрос военнослужащих или отдельных воинских частей.

Процесс самостоятельного растаможивания автомобиля состоит из нескольких ключевых этапов: