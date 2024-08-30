Кто может остаться без пенсии
Причины прекращения выплаты пенсии Пенсионные выплаты могут быть остановлены, если пенсионеры не уведомили Пенсионный фонд об изменениях в своих личных обстоятельствах.
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В соответствии с законодательством, они обязаны информировать ПФУ о таких изменениях в течение 10 дней. Это можно сделать через электронную почту или лично в отделении фонда.
В частности, пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:
- выезд на постоянное место жительства за границу;
- обновление документов, в частности изменение паспорта;
- изменение фамилии или других данных, важных для начисления пенсии;
- трудоустройство или увольнение;
- изменение места регистрации;
- изменение или прекращение действия определенного статуса.
Важно! Нарушители, которые получили завышенные пенсионные выплаты, обязаны вернуть избыточные средства. Пенсионеры могут сделать это добровольно, но в случае отказа им могут быть применены принудительные меры. Пенсионный фонд имеет право отчислять до 20% от ежемесячных пенсионных выплат для покрытия финансовых убытков.