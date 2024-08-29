Какое решение было принято
Комитет утвердил добавление 1% для юридических лиц ФОПов 3 группы. Большинство предыдущих пунктов не претерпело изменений.
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Была тяжелая дискуссия по изъятию нормы о налоге 50% на банки. Депутаты выступили за. Против выступил НБУ, Минфин и говорят категорически против МВФ. Говорят, что придется докапитализировать банки и невозможно будет привлечь 385 миллиардов гривен на рынке до конца года. Договорились вернуться к этому во втором чтении.
Что осталось в проекте:
- увеличение военного сбора до 5%;
- рост налогов для ФЛП первой и второй группы;
- для экономического бронирования помесячная отчетность НДФЛ;
- внесение авансовых взносов на АЗС;
- 25% прибыли на финучреждения.
Из ответов я прям уверен, что мы сейчас делаем ошибку. Да, налоги повышать плохое решение – но сейчас это просто поездка на большой скорости с закрытыми глазами в пропасть. И очень скоро это станет очевидным,
– уверяет Железняк.
Что будет с бюджетом
По словам Железняка, есть большая проблема сведения бюджета. Минфин запрашивал 125 миллиардов гривен, имеющиеся ресурсы – 30 миллиардов гривен.
Я интерпретирую ответ Минфина, что будет очень трудно свести бюджет с 30 миллиардов гривен с 125 миллиардов гривен, которые запрашивал Минфин,
– уточняет Железняк.
Где планируют искать деньги:
- сокращать расходы;
- привлечь 385 миллиардов гривен (чистыми – 220 миллиардов гривен) на внутреннем рынке до 2024 года;
- использовать экономию, которая возникает благодаря реструктуризации.