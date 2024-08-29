Яке рішення було прийняте

Комітет затвердив додавання 1% для юридичних осіб ФОПів 3 групи. Більшість попередніх пунктів не зазнала змін.

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Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Була тяжка дискусія по вилученню норми про податок 50% на банки. Депутати виступили за. Проти виступив НБУ, Мінфін та говорять категорично проти МВФ. Говорять, що доведеться докапіталізовувати банки та неможливо буде залучити 385 мільярдів гривень на ринку до кінця року. Домовились повернутися до цього у другому читанні.

Що залишилось у проєкті:

збільшення військового збору до 5%;

зростання податків для ФОПів першої та другої групи;

для економічного бронювання помісячна звітність ПДФО;

внесення авансових внесків на АЗС;

25% прибутку на фінустанови.

З відповідей я прям впевнений, що ми зараз робимо помилку. Так, податки підвищувати погане рішення – але зараз це просто поїздка на великій швидкості з закритими очима у прірву. І дуже скоро це стане очевидним,

– запевняє Железняк.

Що буде з бюджетом

За словами Железняка, є велика проблема зведення бюджету. Мінфін запитував 125 мільярдів гривень, наявні ресурси – 30 мільярдів гривень.

Я інтерпретую відповідь Мінфіну, що буде дуже важко звести бюджет з 30 мільярдів гривень з 125 мільярдів гривень, які запитував Мінфін,

– уточнює Железняк.

Де планують шукати гроші: