"Ціни у 100 доларів вже ніколи не буде": чому ЄС не може домовитися щодо ліміту на нафту Росії

Політичні розбіжності на тлі визначення стелі ціни на російську нафту можна подолати. І зробити це легше, аніж владнати економічні розбіжності.

Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він також зазначив, що, наприклад, Греція – вона має великий економічний інтерес і не надто готова йти на компроміси щодо нафти із Росії. Але, між тим, Греція – наш партнер і допомагає Україні, як може.

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Володимир Огризко пояснює, якщо нафти буде менше, то грецькі судноплані компанії будуть менше тієї нафти перевозити. Це і є весь ключ до розуміння позиції умовної Греції.

З іншого боку – позиція поляків, які кажуть, що ми повинні Росію покарати за її злочини і неважливо, яким буде прибуток грецьких судновласників,

– каже політик.

"Але, вже всім зрозуміло, що ціни у 100 доларів за барель нафти – вже ніколи не буде.", – констатує Володимир Огризко.

Володимир Огризко про "нафтові баталії" у Європі: дивіться відео

І це – великий позитив, навіть за ціни в 60 доларів, якийсь прибуток Росія все ж отримає, але він не буде співмірним до того, який був раніше.

Що відомо про дебати щодо "стелі" цін на російську нафту