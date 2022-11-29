"Ціни у 100 доларів вже ніколи не буде": чому ЄС не може домовитися щодо ліміту на нафту Росії
Політичні розбіжності на тлі визначення стелі ціни на російську нафту можна подолати. І зробити це легше, аніж владнати економічні розбіжності.
Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він також зазначив, що, наприклад, Греція – вона має великий економічний інтерес і не надто готова йти на компроміси щодо нафти із Росії. Але, між тим, Греція – наш партнер і допомагає Україні, як може.
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Володимир Огризко пояснює, якщо нафти буде менше, то грецькі судноплані компанії будуть менше тієї нафти перевозити. Це і є весь ключ до розуміння позиції умовної Греції.
З іншого боку – позиція поляків, які кажуть, що ми повинні Росію покарати за її злочини і неважливо, яким буде прибуток грецьких судновласників,
– каже політик.
"Але, вже всім зрозуміло, що ціни у 100 доларів за барель нафти – вже ніколи не буде.", – констатує Володимир Огризко.
Володимир Огризко про "нафтові баталії" у Європі: дивіться відео
І це – великий позитив, навіть за ціни в 60 доларів, якийсь прибуток Росія все ж отримає, але він не буде співмірним до того, який був раніше.
Що відомо про дебати щодо "стелі" цін на російську нафту
- 24 листопада Єврокомісія запропонувала обмеження цін в обсязі 65 доларів за барель. Країни Балтії та Польща заявили, що така пропозиція доволі щедра. Натомість країни із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускати ціну нижче 70 доларів.
- Володимир Зеленський закликав встановити стелю цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.