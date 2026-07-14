Удар по нафтових доходах Росії відкладається: чому ЄС не зміг домовитися про санкції

Чому ЄС не погодив новий пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти Росії під час зустрічі міністрів закордонних справ. Як повідомляє Bloomberg, головними причинами стали суперечки щодо обмежень на транспортування російського скрапленого природного газу (СПГ), заходів стосовно австрійського Raiffeisen Bank International, а також нового механізму цінової стелі на російську нафту.

Окремою проблемою стало питання перегляду так званої "плаваючої" стелі цін на російську нафту. Якщо до середи відповідного рішення не буде ухвалено, гранична ціна автоматично може зрости значно вище нинішнього рівня у 44,10 долара за барель, що знизить ефективність цього санкційного механізму.

Водночас дипломати повідомили, що посли країн ЄС знову зберуться на засідання, щоб спробувати досягти компромісу. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що сторони "дуже близькі" до домовленості, однак гарантувати ухвалення рішення найближчим часом вона не змогла.

Які санкції все ж вдалося погодити

Попри відсутність згоди щодо нового пакета санкцій, країни ЄС схвалили 250 нових санкційних позицій, які стосуються банків, операторів криптовалютного ринку та танкерів, що, за даними Євросоюзу, допомагають Росії обходити чинні обмеження.

За словами Каї Каллас, головною метою залишається посилення тиску на фінансову систему Росії, яка забезпечує фінансування війни. Водночас частина держав-членів дедалі активніше відстоює власні економічні інтереси, що ускладнює ухвалення нових санкційних рішень.

Європейська комісія запропонувала 21-й пакет санкцій ще 9 червня. До нього також входять додаткові обмеження щодо російського СПГ, нові заходи проти "тіньового флоту" та пропозиції, спрямовані на подальше скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Саме ці надходження залишаються одним із ключових джерел фінансування російської війни проти України.

Втім, Євросоюз, все ж, запровадив нові санкції проти Росії у понеділок, 13 липня, запроваджені обмеження проти дев'яти фізичних осіб та чотирьох юридичних осіб.