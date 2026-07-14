Почему ЕС не согласовал новый пакет санкций против России

Страны Европейского Союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России во время встречи министров иностранных дел. Как сообщает Bloomberg, главными причинами стали споры относительно ограничений на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ), мер в отношении австрийского Raiffeisen Bank International, а также нового механизма ценового потолка на российскую нефть.

Отдельной проблемой стал вопрос пересмотра так называемого "плавающего" ценового потолка на российскую нефть. Если до среды соответствующее решение не будет принято, предельная цена автоматически может вырасти значительно выше нынешнего уровня в 44,10 доллара за баррель, что снизит эффективность этого санкционного механизма.

В то же время дипломаты сообщили, что послы стран ЕС вновь соберутся на заседание, чтобы попытаться достичь компромисса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что стороны "очень близки" к достижению договоренности, однако гарантировать принятие решения в ближайшее время она не смогла.

Какие санкции все же удалось согласовать

Несмотря на отсутствие согласия по новому пакету санкций, страны ЕС одобрили 250 новых санкционных позиций, касающихся банков, операторов криптовалютного рынка и танкеров, которые, по данным Евросоюза, помогают России обходить действующие ограничения.

По словам Каи Каллас, главной целью остается усиление давления на финансовую систему России, которая обеспечивает финансирование войны. В то же время часть государств-членов все активнее отстаивает собственные экономические интересы, что затрудняет принятие новых санкционных решений.

Европейская комиссия предложила 21-й пакет санкций еще 9 июня. В него также входят дополнительные ограничения в отношении российского СПГ, новые меры против "теневого флота" и предложения, направленные на дальнейшее сокращение доходов Кремля от экспорта энергоносителей. Именно эти поступления остаются одним из ключевых источников финансирования российской войны против Украины.

Однако, Евросоюз все же ввел новые санкции против России в понедельник, 13 июля, введя ограничения в отношении девяти физических лиц и четырех юридических лиц.