Нових санкцій не буде: чому ЄС не вводить обмеження проти Росії

ЄС не зміг узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Рішення не було ухвалено через позицію Словаччини.

Чому ЄС не може ухвалити нові санкції?

Словаччина обґрунтувала свою позицію незгодою у питанні повної відмови від російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Нагадаємо! Європа планує повністю відмовитись від російського газу з 1 січня 2028 року.

Кая Каллас Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Мені дуже сумно, що ми не змогли досягнути згоди сьогодні. Я мушу сказати, що ми були дуже близько до того, щоб домовитися із Словаччиною. Європейська Комісія надала те, що вони просили. М’яч тепер на полі Словаччини, треба досягти цієї угоди.

Каллас наголосила, що санкції потрібні впроваджувати обов'язково, аби "позбавити Росію засобів вести цю війну". Висока представниця ЄС відмітила і посилення російських ударів по Україні. Окремо Каллас розповіла про використання Росією хімічної зброї, забороненої зараз.

Я досі сподіваюся, що ми зможемо досягти домовленості завтра,

– додала Каллас.

Зверніть увагу! Саме 18-й пакет санкцій проти Росії вважається найжорсткішим.