Росія отримала від ЄС більше грошей, ніж Україна

Росія продовжує отримувати значні доходи від продажу викопного палива. За третій рік повномасштабної війни їй вдалося заробити 242 мільярди євро на світовому експорті, що більше ніж допомога ЄС Україні

Скільки Європа платить Росії за паливо

Вартість імпорту російського викопного палива до ЄС протягом 2024 року сягнула 21,9 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на CREA.

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Зверніть увагу! З початку повномасштабної війни в Україні, Росія заробила на експорті викопного палива на світовому ринку приблизно 847 мільярдів євро.

Примітно, що імпорт російського за третій рік вторгнення перевищив 18,7 мільярда євро фінансової допомоги, яку вони надіслали Україні у 2024 році,

– зазначає CREA.

Зміцнюється і вплив Росії на нових ринках. Найбільше російське викопне паливо у 2024 році купували:

Китай – на загальну суму 78 мільярдів євро;

Індія – 49 мільярдів євро;

Туреччина – 34 мільярди євро.

Цікаво, що у 2024 році вартість імпорту російського викопного палива у річному обчислеін зросла на 8% для Індії, та 6% для Туреччини.

Чому Європа досі купує паливо у Росії

Європа зменшує свою енергозалежність від Росії. За словами єврокомісара Дена Йоргенсена, це відбувається поступово.

Ден Йоргенсен Єврокомісар з енергетики До 2022 року половина вугілля, яке ми імпортували до ЄС, було російським. Ми повністю припинили імпорт. Частка нафти знизилася з 27% до 3%. І, нарешті, щодо газу: з 45% нашого газу, що надходив з Росії 2022, до 13% сьогодні.

Як каже Йоргенсен, ЄС виведе російський газ із ринків ЄС до 2027 року. Відмова від інших джерел енергії має відбутися до 2030 року.

Наша мета – мінімізувати негативний вплив на ціни на енергоносії, стабілізувати енергетичні ринки та забезпечити правову визначеність,

– наголошує єврокомісар.

Зауважте! Єврокомісія чекає на національні плани від країн, де має йтися про те, як європейські держави планують відмовлятися від російських енергоносіїв.