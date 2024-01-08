Ріст ціни у банках та на чорному ринку: де долар коштує найдорожче

За вихідні вартість продажу та купівлі долара виросла у банках. Така ж ситуація на чорному ринку. Водночас в обмінниках продаж валюти навпаки подешевшав, а курс євро лише несуттєво подорожчав.

Курс валют у банках

Станом на ранок 8 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,4 гривні (+10 копійок проти 5 січня), а продаж – 39,25 гривні (+25 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 43 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,80 гривні (-18 копійок), а продаж – 39,60 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,60 гривні (+7 копійок), а продаж – 43,40 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,10 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,30 гривні (+10 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 42,70 гривні (+10 копійок), а продають за 42,97 гривні (+10 копійок).

Курс та вплив на нього через обстріли

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий каже, що масові атаки України трішки вплинули на курс. Відтак виникли незначні коливання, але на курс вплинули й інші обставини.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За великим рахунком, головною відмінністю від попереднього тижня можуть стати "коридори" допустимих коливань. Хоча ми припускаємо, що різких курсових змін не станеться.

За словами Лєсового, межі коливань на міжбанку будуть на рівні 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривень за євро. А от на готівковому ринку 38,5 – 39,5 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро.

Не можна ігнорувати й збільшення валютного виторгу. Курс залежить і від вчасності надходження макрофінансової допомоги. Якщо міжнародна допомога не буде надаватися вчасно, долар зростатиме,

– каже банкір.