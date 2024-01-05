Курс валют у банках
- Станом на ранок 5 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,3 гривні (+10 копійок проти 4 січня), а продаж – 39 гривень (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривень (без змін), а продаж – в середньому за 42,85 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,40 гривні (-39 копійок), а продаж – 39,27 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,12 гривні (-18 копійок), а продаж – 42,99 гривні (+2 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,05 гривні (+15 копійок), а продаж – 39,20 гривні (+14 копійок).
- Євро купують за 42,60 гривні (+19 копійок), а продають за 42,87 гривні (+12 копійок).
Прогноз курсу долара
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, валютний ринок ближче до середини січня буде відповідати трендам, які запровадили у листопаді – грудні.
Реалізація стратегії "керованої гнучкості", завдяки якій регулятор збалансовує попит і пропозицію на міжбанку, при цьому обсяги валютних інтервенцій залежатимуть від попиту, і за підсумками січня навряд чи вони перевищать 2 – 2,5 мільярда доларів.
- Межі коливань на міжбанку будуть на рівні 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривні за євро,
- На готівковому ринку – 38,5 – 39,5 гривні за долар та 39 – 41 гривню за євро.
Підсумовуючи Лєсовий додає, що нічого сенсаційного наступного тижня не буде на ринку. Відтак ринку не загрожує "стрімка" зміна курсів чи якась дестабілізація.