Що буде з гривневими депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що з другої половини січня в сегменті гривневих депозитів очікується старт нового тренду на поступове зниження дохідності. Воно викликане грудневим скороченням розміру ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19%.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Новий тренд стане більш помітним у лютому, однак вже кілька банків оголосили про зниження ставок в середньому на 0,5 – 1,5% річних. Очікується, що ближче до середини лютого середні ставки за 3 – 6 місячними вкладами скоротяться до 13 – 13,5%, а дохідність за депозитами від 9 до 12 місяців знизиться в середньому до 12,5 – 13%.

Замотаєв зауважує, що подальша корекція ставки за депсертифікатами можлива ще й у січні – на плановому засіданні монетарного комітету НБУ. Водночас популярність гривневих вкладів, попри зниження дохідності, залишатиметься досить високою. На думку банкіра, цьому сприяють такі фактори:

чистий прибуток, з урахуванням запланованої на 2024 рік інфляції у 9,7% та необхідних банківських сплат, залишиться на рівні до 5%;

гривневі вклади є найбільш зрозумілим і стабільним джерелом для отримання пасивного доходу, оскільки дохідність валютних вкладів майже 2 – 2,5 раза менша порівняно з очікуваним чистим прибутком за гривневими депозитами;

Процес корекції ставок займе деякий час. Саме тому певна частина громадян спробує скористатися "останньою нагодою" відкрити депозит і зафіксувати ставки на рівні листопада/грудня (це в середньому до 14,5% річних на вклади до 6 місяців та до 14% на вклади від 9 до 12 місяців,

– вважає Замотаєв

Що буде з валютними депозитами

В сегменті валютних депозитів особливих зрушень не станеться: приріст нових вкладників буде досить інертним. Це відбувається поступово, ставки скорочуються: доларові вклади з терміном розміщення до 1 року дадуть в середньому до 2% річних, а вклади у євро – до 1,5 – 1,7% річних.

Отже, наступного тижня поволі почне реалізовуватися новий тренд – ставки за гривневими вкладами незначно скоротяться. При цьому ступінь довіри громадян до гривні залишатиметься досить високим, що проявиться в подальшому зростанні кількості гривневих вкладів в середньому на 5 – 10% щомісяця.