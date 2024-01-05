Что будет с гривневыми депозитами

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что со второй половины января в сегменте гривневых депозитов ожидается старт нового тренда на постепенное понижение доходности. Оно вызвано декабрьским сокращением размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Новый тренд станет заметнее в феврале, однако уже несколько банков объявили о снижении ставок в среднем на 0,5 – 1,5% годовых. Ожидается, что ближе к середине февраля средние ставки по 3 – 6 месячным вкладам сократятся до 13 – 13,5%, а доходность по депозитам от 9 до 12 месяцев снизится в среднем до 12,5 – 13%.

Замотаев отмечает, что дальнейшая коррекция ставки по депсертификатам возможна еще и в январе – на плановом заседании монетарного комитета НБУ. В то же время, популярность гривневых вкладов, несмотря на снижение доходности, будет оставаться достаточно высокой. По мнению банкира, этому способствуют следующие факторы:

чистая прибыль, с учетом запланированной на 2024 год инфляции в 9,7% и необходимых банковских уплат, останется на уровне до 5%;

гривневые вклады являются наиболее понятным и стабильным источником для получения пассивного дохода, поскольку доходность валютных вкладов почти в 2 – 2,5 раза меньше по сравнению с ожидаемой чистой прибылью по гривневым депозитам;

Процесс коррекции ставок займет некоторое время. Именно поэтому определенная часть граждан попытается воспользоваться последней возможностью открыть депозит и зафиксировать ставки на уровне ноября/декабря (это в среднем до 14,5% годовых на вклады до 6 месяцев и до 14% на вклады от 9 до 12 месяцев,

– считает Замотаев

Что будет с валютными депозитами

В сегменте валютных депозитов особых подвижек не произойдет: прирост новых вкладчиков будет достаточно инертным. Это происходит постепенно, ставки сокращаются: долларовые вклады со сроком размещения до 1 года дадут в среднем до 2% годовых, а вклады в евро – до 1,5 – 1,7% годовых.

Следовательно, на следующей неделе постепенно начнет реализовываться новый тренд – ставки по гривневым вкладам незначительно сократятся. При этом степень доверия граждан к гривне будет оставаться достаточно высокой, что проявится в дальнейшем росте количества гривневых вкладов в среднем на 5 – 10% ежемесячно.