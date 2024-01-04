Что изменилось с 1 января

В Госбюджете предполагалось, что из-за роста прожиточного минимума будут установлены новые размеры социальной помощи на 2024 год.

Читайте также: Шмигаль просил срочную встречу с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета, – Bloomberg

Следовательно, с 1 января 2024 года, прожиточный минимум на одного человека составляет – 2 920 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность – составляет 2 361 гривны.

Какой новый прожиточный минимум для детей

В 2024 году прожиточный минимум для детей:

в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны,

в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Лица, осуществившие опеку или попечительство над ребенком, будут получать следующие выплаты:

на детей до 6 лет – 6407,5 гривен;

от 6 до 18 лет – 7990 гривен.

Заметьте! Относительно декретных выплат и алиментов : женщины, которые находятся в декрете и не являются предпринимателями, будут получать ежемесячно – 757 гривен.

Также изменились условия выплат при уклонении одного из родителей от алиментов :

для детей до 6 лет – выплаты составляют 1281,5 гривны;

от 6 до 18 лет – 1598 гривен.

Выплаты по инвалидности для детей

Пенсий для детей с инвалидностью будут следующие:

в случае наличия подгруппы – будут получать 200% от прожиточного минимума для своего возраста;

от прожиточного минимума для своего возраста; для других групп – надбавки будут составлять 50% от определенного по возрасту прожиточного минимума.

В то же время выплаты по инвалидности для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью I или II группы – составят от 60% до 100% прожиточного минимума.