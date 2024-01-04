Что изменилось с 1 января
В Госбюджете предполагалось, что из-за роста прожиточного минимума будут установлены новые размеры социальной помощи на 2024 год.
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Следовательно, с 1 января 2024 года, прожиточный минимум на одного человека составляет – 2 920 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность – составляет 2 361 гривны.
Какой новый прожиточный минимум для детей
В 2024 году прожиточный минимум для детей:
- в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны,
- в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.
Лица, осуществившие опеку или попечительство над ребенком, будут получать следующие выплаты:
- на детей до 6 лет – 6407,5 гривен;
- от 6 до 18 лет – 7990 гривен.
Также изменились условия выплат при уклонении одного из родителей от алиментов :
- для детей до 6 лет – выплаты составляют 1281,5 гривны;
- от 6 до 18 лет – 1598 гривен.
Выплаты по инвалидности для детей
Пенсий для детей с инвалидностью будут следующие:
- в случае наличия подгруппы – будут получать 200% от прожиточного минимума для своего возраста;
- для других групп – надбавки будут составлять 50% от определенного по возрасту прожиточного минимума.
В то же время выплаты по инвалидности для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью I или II группы – составят от 60% до 100% прожиточного минимума.