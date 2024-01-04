Що змінилось з 1 січня
У Держбюджеті передбачалось, що через зростання прожиткового мінімуму будуть встановлені нові розміри соціальної допомоги на 2024 рік.
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Відтак, з 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум на одну особу складає – 2 920 гривень, а для осіб які втратили працездатність – складає 2 361 гривні.
Який новий прожитковий мінімум для дітей
У 2024 році прожитковий мінімум для дітей:
- віком до 6 років – 2 563 гривні,
- віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.
Особи, які здійснили опіку чи піклування над дитиною, отримуватимуть такі виплати:
- на дітей до 6 років – 6 407,5 гривень;
- від 6 до 18 років – 7 990 гривень.
Також змінились умови виплат при ухиленні одного з батьків від аліментів:
- для дітей до 6 років – виплати складають 1 281,5 гривні;
- від 6 до 18 років – 1 598 гривень.
Виплати по інвалідності для дітей
Пенсій для дітей з інвалідністю будуть наступні:
- у випадку наявності підгрупи – отримуватимуть 200% від прожиткового мінімуму для свого віку;
- для інших груп – надбавки складатимуть 50% від визначеного за віком прожиткового мінімуму.
Водночас виплати по інвалідності для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю I чи II групи – становитимуть від 60% до 100% прожиткового мінімуму.