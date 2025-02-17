Як отримати чорне посвідчення і що воно дає

Чорне посвідчення – документ, що підтверджує статус родини загиблого військовослужбовця. Воно надається лише за певних умов.

За яких обставин надається чорне посвідчення

На підставі чорного посвідчення родина загиблого військовослужбовця може отримати певні пільги та знижки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій. Чорне ж посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),

– зазначає "Юридична сотня".

Чорне посвідчення оформлюється та видається Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Його надання відбувається на підставі офіційного документа, що підтверджує:

загибель військовослужбовця;

смерть військовослужбовця;

зникнення безвісти військовослужбовця.

Які основні пільги надаються, завдяки чорному посвідченню