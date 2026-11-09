Бракує 240 мільйонів: у Парижі шукають кошти на ремонт саркофага ЧАЕС

Наслідки ворожих атак по критичній інфраструктурі України змушують міжнародних партнерів діяти на випередження. У понеділок, 9 листопада, в Парижі відкрилася конференція донорів щодо ремонту захисної конструкції Чорнобильської АЕС, пошкодженої ворогом.

Скільки грошей потрібно на ремонт

Зустріч організували Франція, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку в межах французького головування у G7, повідомляє Le Monde.

Учасники мають обговорити технічний стан саркофага Чорнобильської АЕС, план відновлення та залучення додаткового фінансування.

Міністр економіки Франції Ролан Лескюр заявив, що країнам потрібно розширити коло донорів, аби зібрати всю необхідну суму.

Ми маємо зібрати цю суму до наступної весни,

– наголосив Лескюр.

Загальну вартість робіт оцінюють щонайменше у 500 мільйонів євро:

За даними французького уряду, країни G7 вже зібрали 260 мільйонів євро;

Для повного фінансування ремонту потрібно знайти ще приблизно 240 мільйонів євро.

Заступник міністра енергетики України Анатолій Куцевол переконаний, що партнери зможуть мобілізувати необхідні кошти.

Зауважте! У Франції наголошують, що масштаби та складність пошкоджень роблять ремонт невідкладним. Без відновлення конструкція не зможе повноцінно виконувати свої захисні функції.

Чому шукають кошти на ремонт

Захисну арку над першим бетонним саркофагом четвертого енергоблока ввели в експлуатацію у 2016 році, щоб ізолювати зруйнований реактор.

Однак 14 лютого 2025 року російський безпілотник пробив конструкцію. За оцінками ЄБРР, руйнування були серйозні:

пошкодження зазнали близько 200 квадратних метрів панелей;

в зовнішній оболонці утворився отвір площею приблизно 15 квадратних метрів.

Також постраждали важливі системи конструкції, зокрема вентиляція, клімат-контроль і внутрішня кранова система.

У банку говорять, що повне відновлення функціональності захисної споруди необхідно завершити до 2030 року. Тому міжнародні донори активно збирають кошти.

Зауважте! Наприкінці квітня Сполучені Штати вже оголосили про готовність виділити до 100 мільйонів доларів на її відновлення.

Нагадаємо, у жовтні країни G7 оголосили про мобілізацію 260 мільйонів євро на терміновий ремонт захисної конструкції Чорнобильської АЕС, який пошкодив російський безпілотник. Однак цієї суми виявилося недостатньо.