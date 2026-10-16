Скільки грошей дадуть на відновлення конфайнменту

Країни "Великої сімки" (G7) екстрено мобілізують 260 мільйонів євро на фінансування термінового ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Відповідне рішення ухвалили після того, як російський безпілотник серйозно пошкодив захисну споруду, про що повідомили в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Новий безпечний конфайнмент накриває залишки четвертого енергоблока та старий саркофаг 1986 року. Ворожий удар пробив внутрішню та зовнішню обшивку, пошкодивши критичні системи, що стримують радіоактивні матеріали. Якщо не діяти швидко, виникає реальний ризик корозії сталевої арки, яка мала б слугувати 100 років.

Де візьмуть решту суми на відновлення

Виділених G7 коштів недостатньо, адже попередні оцінки свідчать, що для повного відновлення функціональності укриття знадобиться щонайменше 500 мільйонів євро. Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголосила, що банк вдячний країнам G7 за лідерство, але закликає ширшу міжнародну спільноту долучитися до фінансування.

Ми збираємо донорську конференцію в Парижі 9 листопада 2026 року, співголовами якої стануть Франція, Україна та ЄБРР,

– зазначила вона.

Нагадаємо, що російський дрон завдав прямого удару по укриттю ЧАЕС ще 14 лютого 2025 року. Цей акт ядерного терору вкотре довів, що Росія не зважає на глобальні загрози. ЄБРР очолює зусилля зі стабілізації ситуації на Чорнобильській станції ще з 1995 року, залучивши понад 2,5 мільярда євро міжнародних внесків. Усі ремонтні роботи тепер необхідно завершити до 2030 року, інакше наслідки для екології можуть стати незворотними.

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