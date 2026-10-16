Сколько денег выделят на восстановление конфайнмента

Страны "Большой семерки" (G7) экстренно мобилизуют 260 миллионов евро на финансирование срочного ремонта Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение было принято после того, как российский беспилотник серьезно повредил защитное сооружение, о чем сообщили в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

Новый безопасный конфайнмент покрывает остатки четвертого энергоблока и старый саркофаг 1986 года. Вражеский удар пробил внутреннюю и внешнюю обшивку, повредив критически важные системы, сдерживающие радиоактивные материалы. Если не действовать быстро, возникает реальный риск коррозии стальной арки, которая должна была прослужить 100 лет.

Где возьмут остальную сумму на восстановление

Выделенных G7 средств недостаточно, ведь предварительные оценки свидетельствуют, что для полного восстановления функциональности укрытия понадобится не менее 500 миллионов евро. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что банк благодарен странам "Большой семерки" за лидерство, но призывает более широкое международное сообщество присоединиться к финансированию.

Мы организуем донорскую конференцию в Париже 9 ноября 2026 года, сопредседателями которой станут Франция, Украина и ЕБРР,

– отметила она.

Напомним, что российский дрон нанес прямой удар по укрытию ЧАЭС еще 14 февраля 2025 года. Этот акт ядерного террора в очередной раз доказал, что Россия не обращает внимания на глобальные угрозы. ЕБРР возглавляет усилия по стабилизации ситуации на Чернобыльской АЭС еще с 1995 года, привлекая более 2,5 миллиарда евро международных взносов. Все ремонтные работы теперь необходимо завершить до 2030 года, иначе последствия для экологии могут стать необратимыми.

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