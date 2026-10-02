Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности Украины – на этот раз атака пришелась на территорию Института ядерных исследований в Киеве. Российский беспилотник атаковал объект, на котором расположен исследовательский ядерный реактор ВВР-М.

Эксперты отмечают, что любые удары по ядерным научным объектам потенциально создают очень опасные риски, особенно в случае физического разрушения установок или хранилищ ядерных материалов.

Это не первый случай, когда российские атаки затрагивают ядерные научные объекты Украины. В частности, неоднократно под обстрелами оказывался Харьковский физико-технический институт, где расположена экспериментальная установка "Источник нейтронов".

24 Канал разобрался, почему удары по таким объектам опасны, мог ли российский беспилотник целенаправленно атаковать Институт ядерных исследований в Киеве, какие риски представляют подобные атаки и действительно ли таким образом Россия пытается спровоцировать в Украине ядерную катастрофу, не нанося непосредственно ядерного удара. Свои оценки дали независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная и военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный.

Почему удар по ядерному объекту вызывает такое беспокойство

Российская атака на научный центр произошла 30 сентября 2026 года в 18:18 по киевскому времени. Российский беспилотник поразил территорию Института ядерных исследований в Киеве, в результате чего возник пожар. Ее оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Сообщается, что реактор ВВР-М и системы, важные для его безопасности, не пострадали, а изменений радиационного фона не зафиксировано.

Несмотря на отсутствие повреждений реактора, сам факт удара россиян по территории ядерного научного учреждения привлекает внимание к потенциальным рискам. На территории Института ядерных исследований расположены не только исследовательские установки, но и хранилище отработанного ядерного топлива.

По словам независимого эксперта по ядерной энергетике и безопасности Ольги Кошарной, удар пришелся примерно в 100 метрах от реактора.

Исследовательский реактор ВВР-М в настоящее время находится в остановленном состоянии. С февраля 2022 года его активная зона полностью разгружена, а эксплуатация ограничивается регламентным обслуживанием систем, важных для безопасности.

Сам реактор используется в качестве источника нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.

На территории Института ядерных исследований В Киеве также имеется хранилище отработанного ядерного топлива.

Реактор ВВР-М / фото – cdg.org.ua

После атаки радиационный фон остался без изменений и находится в пределах естественного уровня. По информации Института ядерных исследований, показатели составляли 0,16 – 0,20 мкЗв/ч. Специалисты продолжают оценивать нанесенный ущерб.

Кошарная подчеркнула, что риски в случае ударов по таким объектам связаны не только с работой самого реактора, но и с другими ядерными материалами и инфраструктурой на территории учреждения. И это все очень серьезно и опасно.

Ольга Кошарная независимый эксперт в области ядерной энергетики и безопасности Попадание в хранилище отработанного ядерного топлива или в реактор – это очень высокорадиоактивные ядерные материалы. Это ядерный шантаж, понимаете? Это нагнетание паники в Киеве.

В Институте ядерных исследований также подчеркнули, что объект используется исключительно для научной и исследовательской работы. Поэтому атака на него расценивается как удар по мирному ядерному объекту и очередное нарушение Россией принципов ядерной и радиационной безопасности.

Мог ли удар быть преднамеренным

Военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный в беседе с 24 Каналом отметил, что удар мог быть целенаправленным. Все потому, что российские ударные дроны оснащены камерами и средствами связи, а захваченные в Украине беспилотники исследовали украинские специалисты.

Россияне могут использовать свои дроны как элементы единой сети: один беспилотник способен передавать информацию через другие аппараты или ретрансляторы. Кроме того, установленные на них камеры позволяют видеть объекты на земле и корректировать полет.

По словам Нарожного, это означает, что у россиян есть технические возможности для наведения беспилотника на конкретный объект.

Павел Нарожный военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Россияне не могли не знать, что там находится Институт ядерных исследований, который существует там еще с советских времен. На его территории находится исследовательский реактор, остановленный уже очень давно, в котором нет никаких радиоактивных материалов. Об этом они также знали.

Поэтому военный эксперт склоняется к мнению, что удар мог быть целенаправленным. Также господин Нарожный согласен с Ольгой Кошарной в том, что одной из целей оккупантов могло быть запугивание жителей столицы самим фактом атаки на объект, связанный с ядерными исследованиями.

Можно ли защитить ядерные объекты от атак

Даже при высокой эффективности украинской ПВО полностью обезопасить все объекты от массированных атак сложно.

Павел Нарожный военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Защитить их мы, к сожалению, не можем. То есть обеспечить стопроцентную защиту стратегическим, нестратегическим, ядерным, неядерным, научным и не научным объектам мы пока не можем.

Ольга Кошарная отметила, что российские атаки на ядерные научные объекты Украины носят системный характер. По ее словам, под обстрелами неоднократно оказывался Харьковский физико-технический институт, где расположена ядерная установка "Источник нейтронов".

Новая атака на Киев дополняет ряд подобных случаев. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности в беседе с 24 Каналом также сравнила ситуацию с использованием Россией ЗАЭС в качестве инструмента ядерного шантажа.

При содействии МАГАТЭ в районе ЗАЭС введено локальное перемирие для ремонта линий электропередач и предотвращения полного обесточивания станции. Подобная ситуация грозит остановкой системы охлаждения ядерного топлива с возможным расплавлением реактора и выбросом радиации, чем россияне постоянно шантажируют мир.

Что происходит с ядерной установкой в Харькове

Российские войска проводят атаку на Харьковский физико-технический институт с самого начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года в результате российского обстрела было повреждено здание ННЦ "ХФТИ", а территория института осталась без электроснабжения. Именно здесь расположена экспериментальная ядерная установка "Источник нейтронов".

В марте 2026 года очередной российский обстрел вновь привел к отключению питания установки. Из-за повреждения подстанции объект перевели на резервное питание. В то же время МАГАТЭ сообщало, что радиационный фон на площадке оставался в пределах нормы. На этом помощь МАГАТЭ исчерпывается.

К счастью, несмотря на неоднократные удары, сама установка "Источник нейтронов" пока не получила критических повреждений. Однако российские атаки привели к значительным разрушениям других зданий на территории ННЦ "ХФТИ".

Представитель учреждения в ходе комментария для "Суспильного" в 2022 году отметил, что радиационный фон внутри объекта остается в пределах контролируемых показателей. По его словам, "Источник нейтронов" является прототипом реакторов четвертого поколения, работающих на быстрых нейтронах, а загруженное топливо по своим характеристикам аналогично тому, которое используется на атомных электростанциях.

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" / фото из открытых источников

Во время физического запуска установки было использовано 37 топливных элементов. Их назначение не связано с созданием ядерного оружия, а сама установка находится под международным контролем.

Однако главный риск связан с возможным физическим разрушением установки в результате российского удара. В таком случае радиоактивные материалы могут выйти за пределы объекта и привести к загрязнению окружающей среды.

Несмотря на то, что в рабочем состоянии установка не представляет абсолютно никакой опасности, если по какой-либо причине произойдет физическое разрушение этой установки, возможен выброс топлива и радиоактивных элементов в окружающую среду. И это, конечно, большая проблема для окружающей среды,

– пояснил представитель ННЦ "ХФТИ".

Поэтому основная опасность таких атак заключается не в том, что каждый удар автоматически приводит к радиационной аварии, а в возможности серьезного физического повреждения ядерной установки и ее защитных конструкций. Именно поэтому удары по таким объектам создают риски как для их работы, так и для окружающей среды в случае масштабных разрушений.