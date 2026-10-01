Атака произошла вечером 30 сентября. Об этом сообщила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины.

Какие последствия?

В результате атаки вражеского БПЛА на территории Института возник пожар, который ликвидировали. Прошло без пострадавших. Специалисты продолжают оценивать масштабы повреждений.

Сам реактор и важные для его безопасности системы не пострадали. Изменений радиационного фона также не произошло – показатели остаются в пределах природного уровня.

В целях уменьшения радиационных рисков с февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии с полной выгрузкой активной зоны. Его эксплуатация ограничивается регламентным обслуживанием систем важных для безопасности,

– отметили в Госатомрегулировании.

В учреждении также заявили, что удар по территории Института является атакой на мирный ядерный объект, используемый исключительно в научных и исследовательских целях.

Реактор ВВР-М используется как источник нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.