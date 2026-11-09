Не хватает 240 миллионов: в Париже ищут средства на ремонт саркофага ЧАЭС

Сколько денег нужно на ремонт

Встречу организовали Франция, Украина и Европейский банк реконструкции и развития в рамках французского председательства в G7, сообщает Le Monde.

Adv

Участники должны обсудить техническое состояние саркофага Чернобыльской АЭС, план восстановления и привлечение дополнительного финансирования.

Министр экономики Франции Ролан Лескюр заявил, что странам необходимо расширить круг доноров, чтобы собрать всю необходимую сумму.

Мы должны собрать эту сумму к следующей весне– подчеркнул Лескюр.

Общую стоимость работ оценивают как минимум в 500 миллионов евро:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По данным французского правительства, страны G7 уже собрали 260 миллионов евро;

для полного финансирования ремонта необходимо найти еще примерно 240 миллионов евро.

Заместитель министра энергетики Украины Анатолий Куцевол убежден, что партнеры смогут мобилизовать необходимые средства.

Обратите внимание! Во Франции подчеркивают, что масштабы и сложность повреждений делают ремонт неотложным. Без восстановления конструкция не сможет полноценно выполнять свои защитные функции.

Реклама

Почему ищут средства на ремонт

Защитную арку над первым бетонным саркофагом четвертого энергоблока ввели в эксплуатацию в 2016 году, чтобы изолировать разрушенный реактор.

Однако 14 февраля 2025 года российский беспилотник пробил конструкцию. По оценкам ЕБРР, повреждения оказались серьезными:

повреждения получили около 200 квадратных метров панелей;

во внешней оболочке образовалось отверстие площадью примерно 15 квадратных метров.

Также пострадали важные системы сооружения, в частности вентиляция, климат-контроль и внутренняя крановая система.

В банке заявляют, что полное восстановление функциональности защитного сооружения необходимо завершить к 2030 году. Поэтому международные доноры активно собирают средства.

Обратите внимание! В конце апреля Соединенные Штаты уже объявили о готовности выделить до 100 миллионов долларов на ее восстановление.

Напомним, в октябре " Страны "Большой семерки" объявили о выделении 260 миллионов евро " на срочный ремонт защитной конструкции Чернобыльской АЭС, поврежденной российским беспилотником. Однако этой суммы оказалось недостаточно.