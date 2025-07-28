Додаткова відпустка: хто з українців має право і чи компенсують витрати роботодавців

Одна з категорій Україні може отримати додаткові 14 днів відпустки на рік. Натомість роботодавцям цих людей Пенсійний фонд надасть компенсацію.

Хто має право на бонусну відпустку?

Додатковий відпочинок доступний працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це, зокрема:

Особи, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих;

Один із батьків дитини з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

До категорії 1 належать особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від катастрофи. А до категорії 2 – особи, які постійно проживали у зоні відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

Тривалість відпустки – 14 робочих днів щорічно, без урахування святкових і неробочих днів. Відпустка надається зі збереженням середньої заробітної плати.

Чи отримують роботодавці компенсацію?

Право на компенсацію витрат мають підприємства, установи, організації та ФОПи, які надали працівникам додаткову оплачувану відпустку. Щоб отримати компенсацію, роботодавцю потрібно подати до ПФУ:

розрахунок видатків;

реєстр отримувачів компенсацій – із зазначенням ПІБ, категорії, посвідчення, ІПН, суми;

копії наказів про надання додаткової відпустки;

банківські реквізити для перерахування бюджетних коштів.

З усіх питань щодо компенсації можна звертатися до сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації.

Нагадаємо, що в Україні є пільги для чорнобильців. Вони охоплюють комунальні послуги, паливо, харчові продукти тощо.