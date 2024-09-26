У кого з українців зросте пенсія з 1 жовтня

Нових індексацій та перерахунків у жовтні не заплановано. Однак, пенсії деяких українців зростуть. Збільшення відбудеться, завдяки нарахуванню певних надбавок.

Яку надбавку можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Зокрема, у жовтні частина пенсіонерів отримає доплату за віком, повідомляє ПФУ.

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На надбавку за віком можуть розраховувати:

особи старше 70 років;

отримувачі пенсії за віком;

громадяни, які отримують загальну щомісячну пенсійну виплату менш як за 10 340,35 гривні.

Розмір цієї надбавки залежить від віку особи. Наприклад, громадяни від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень. Для інших ця надбавка така:

особи від 75 до 79 років включно можуть отримати доплату 456 гривень;

громадяни, які сягнули віку 80 років мають надбавку уже 570 гривень.

Зверніть увагу! Така надбавка нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії після того, як особа сягне визначеного віку.