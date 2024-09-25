Чому ситуація критична

Гуттереш акцентував, що вторгнення, яке розпочалося у лютому 2022 року, стало наслідком незаконної анексії Криму та Севастополя десять років тому, повідомляють в ООН.

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Це порушення основних принципів ООН призвело до серйозних гуманітарних наслідків, через що цивільне населення продовжує страждати. Він також повідомив, що кількість загиблих мирних жителів перевищує 11 тисяч.

Цікаво! У 2024 році гуманітарну допомогу отримали 6,2 мільйона українців, тоді як загальна кількість людей, які потребують допомоги, становить 15 мільйонів.

Гуттереш зауважив, що більшість із тих, хто потребує підтримки, — це жінки та дівчата. З наближенням зими профінансовано менше ніж половину Плану гуманітарного реагування на 2024 рік. Він закликав міжнародну спільноту активніше підтримувати ці зусилля.

До речі! Генеральний секретар також акцентував на важливості фінансової підтримки з боку міжнародних донорів для продовження життєво важливої роботи в Україні.