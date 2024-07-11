Заявка на субсидію після 1 липня: чи нарахують виплати

11 липня 2024, 19:06
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Джерело:

"Судово-юридична газета"

У разі подання заяви протягом травня-червня, житлова субсидія призначалася з початку неопалювального періоду, тобто з 1 травня. Якщо особа не встигла подати заяву до 1 липня, нарахування житлової субсидії чи пільги буде здійснюватися з місяця звернення.

Як надається субсидія на неопалювальний період

Заявник може подати спрощене звернення для призначення субсидії, а Пенсійний фонд України оформить заяву та декларацію на основі даних з офіційних реєстрів.

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Звертатися за призначенням субсидії на неопалювальний період потрібно у таких випадках:

  • Ви не отримували субсидію в опалювальний період.
  • Ви орендуєте житлове приміщення та сплачуєте за нього житлово-комунальні послуги.
  • У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО).
  • Фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано.
  • Ви звертаєтеся за призначенням субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.
  • Ви проживали або досі проживаєте на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій і з початку повномасштабної агресії не зверталися за перепризначенням субсидії або пільги.
  • Змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства.

Як податися на субсидію

Існує кілька способів подати звернення:

  • Через портал електронних послуг або мобільний застосунок “Пенсійний фонд”: Оберіть опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу”. Для заповнення потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.
  • Через Портал Дія: У пошуку введіть “Заява на субсидію”.
  • Поштою або особисто: Відвідайте один із сервісних центрів Пенсійного фонду України.
  • У центрах надання адміністративних послуг.
  • Через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
Автор: Дарія Подвишенна