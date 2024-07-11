Заявка на субсидію після 1 липня: чи нарахують виплати

19:06

У разі подання заяви протягом травня-червня, житлова субсидія призначалася з початку неопалювального періоду, тобто з 1 травня. Якщо особа не встигла подати заяву до 1 липня, нарахування житлової субсидії чи пільги буде здійснюватися з місяця звернення.