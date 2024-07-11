Как предоставляется субсидия на неотапливаемый период
Заявитель может подать упрощенное обращение для назначения субсидии, а Пенсионный фонд Украины оформит заявление и декларацию на основе данных из официальных реестров.
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Обращаться за назначением субсидии на неотапливаемый период нужно в следующих случаях:
- Вы не получали субсидию в отопительный период.
- Вы арендуете жилое помещение и платите за него жилищно-коммунальные услуги.
- В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
- Фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано.
- Вы обращаетесь за назначением субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.
- Вы проживали или до сих пор проживаете на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы.
- Изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства.
Как податься на субсидию
Существует несколько способов подать обращение:
- Через портал электронных услуг или мобильное приложение “Пенсионный фонд”: Выберите опцию “Заявление на жилищную субсидию или льготу”. Для заполнения нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), которую можно получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей.
- Через Портал Дія: В поиске введите “Заявление на субсидию”.
- По почте или лично: Посетите один из сервисных центров Пенсионного фонда Украины.
- В центрах предоставления административных услуг.
- Через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.