Как предоставляется субсидия на неотапливаемый период

Заявитель может подать упрощенное обращение для назначения субсидии, а Пенсионный фонд Украины оформит заявление и декларацию на основе данных из официальных реестров.

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Обращаться за назначением субсидии на неотапливаемый период нужно в следующих случаях:

  • Вы не получали субсидию в отопительный период.
  • Вы арендуете жилое помещение и платите за него жилищно-коммунальные услуги.
  • В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
  • Фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано.
  • Вы обращаетесь за назначением субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.
  • Вы проживали или до сих пор проживаете на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы.
  • Изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Как податься на субсидию

Существует несколько способов подать обращение:

  • Через портал электронных услуг или мобильное приложение “Пенсионный фонд”: Выберите опцию “Заявление на жилищную субсидию или льготу”. Для заполнения нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), которую можно получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей.
  • Через Портал Дія: В поиске введите “Заявление на субсидию”.
  • По почте или лично: Посетите один из сервисных центров Пенсионного фонда Украины.
  • В центрах предоставления административных услуг.
  • Через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.