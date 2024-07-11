Як надається субсидія на неопалювальний період
Заявник може подати спрощене звернення для призначення субсидії, а Пенсійний фонд України оформить заяву та декларацію на основі даних з офіційних реєстрів.
Читайте також Нові можливості для ВПО: яку субсидію держава запропонує переселенцям
Звертатися за призначенням субсидії на неопалювальний період потрібно у таких випадках:
- Ви не отримували субсидію в опалювальний період.
- Ви орендуєте житлове приміщення та сплачуєте за нього житлово-комунальні послуги.
- У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО).
- Фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано.
- Ви звертаєтеся за призначенням субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.
- Ви проживали або досі проживаєте на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій і з початку повномасштабної агресії не зверталися за перепризначенням субсидії або пільги.
- Змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства.
Як податися на субсидію
Існує кілька способів подати звернення:
- Через портал електронних послуг або мобільний застосунок “Пенсійний фонд”: Оберіть опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу”. Для заповнення потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.
- Через Портал Дія: У пошуку введіть “Заява на субсидію”.
- Поштою або особисто: Відвідайте один із сервісних центрів Пенсійного фонду України.
- У центрах надання адміністративних послуг.
- Через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.