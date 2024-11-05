Заборгованість по комуналці: чи є шанс на отримання житлової субсидії

Тема призначення житлової субсидії в Україні викликає багато запитань, зокрема щодо можливості отримання допомоги при наявності заборгованості зі сплати комунальних послуг. За яких умов це можливо, читайте далі.

Як заборгованість за комунальні послуги впливає на субсидію

Якщо домогосподарство має прострочену заборгованість за житлово-комунальні послуги понад три місяці, що виникла протягом трьох років та перевищує 680 гривень, то житлова субсидія не призначається, навіть на наступний період, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Втім, якщо заборгованість документально підтверджена та укладено договір про реструктуризацію, або ж якщо споживач оскаржує заборгованість у суді, то житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального сезону.

Зауважте! Якщо підтвердження відсутності заборгованості було отримано після двомісячного терміну з початку опалювального сезону, то житлова субсидія призначається з наступного місяця після надходження документа до ПФУ.