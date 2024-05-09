Виплата пенсії в Україні: чи можливо змінити дату отримання пенсії за бажанням пенсіонера

Як відомо, пенсію в Україні виплачують у період з 4 по 25 число кожного місяця. Проте, саму дату здійснення виплати встановлюють ще за призначення пенсії.

Чи можуть змінити дату виплати пенсії

Дуже рідко у Пенсійному фонді враховують прохання пенсіонерів щодо перегляду дати виплати пенсії. Це через те, що вона встановлюється під час призначення пенсії відповідно до статусу пенсіонера і зазвичай залишається незмінною, навіть якщо статус пенсіонера змінюється.

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Як повідомили в ПФУ, графік виплати пенсій через підприємства поштового зв’язку формується з урахуванням територіальних зон. А дата отримання пенсії через банківські установи встановлюється відповідно до графіка перерахування грошей до банку, з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів.

Як виплачується пенсія в Україні

! Зарахування коштів банками на поточні рахунки пенсіонерів здійснюється не пізніше наступного робочого дня після їх надходження від органів Пенсійного фонду.

Відповідно, виплата пенсії здійснюється відповідно до затверджених графіків і залежить від низки чинників. Таким чином, пенсію виплачують в період з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія: за травень виплачується в травні, за червень – в червні тощо.

При цьому, першочергове право на виплати пенсії мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Слідом йдуть звичайні пенсії за інвалідністю та пенсії за віком для громадян, які не працюють. В останню чергу встановлюються дати виплати для працюючих пенсіонерів.