Чи можуть змінити дату виплати пенсії
Дуже рідко у Пенсійному фонді враховують прохання пенсіонерів щодо перегляду дати виплати пенсії. Це через те, що вона встановлюється під час призначення пенсії відповідно до статусу пенсіонера і зазвичай залишається незмінною, навіть якщо статус пенсіонера змінюється.
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Як повідомили в ПФУ, графік виплати пенсій через підприємства поштового зв’язку формується з урахуванням територіальних зон. А дата отримання пенсії через банківські установи встановлюється відповідно до графіка перерахування грошей до банку, з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів.
Як виплачується пенсія в Україні
Відповідно, виплата пенсії здійснюється відповідно до затверджених графіків і залежить від низки чинників. Таким чином, пенсію виплачують в період з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія: за травень виплачується в травні, за червень – в червні тощо.
При цьому, першочергове право на виплати пенсії мають:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- члени сімей загиблих.
Слідом йдуть звичайні пенсії за інвалідністю та пенсії за віком для громадян, які не працюють. В останню чергу встановлюються дати виплати для працюючих пенсіонерів.