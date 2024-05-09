Могут ли изменить дату выплаты пенсии
Очень редко в Пенсионном фонде учитывают просьбы пенсионеров о пересмотре даты выплаты пенсии. Это из-за того, что она устанавливается при назначении пенсии в соответствии со статусом пенсионера и обычно остается неизменной, даже если статус пенсионера меняется.
Читайте также: В ПФУ рассказали, от чего зависит размер минимальной пенсии
Как сообщили в ПФУ, график выплаты пенсий через предприятия почтовой связи формируется с учетом территориальных зон. А дата получения пенсии через банковские учреждения устанавливается в соответствии с графиком перечисления денег в банк, с учетом равномерного распределения пенсионных средств.
Как выплачивается пенсия в Украине
Соответственно, выплата пенсии осуществляется в соответствии с утвержденными графиками и зависит от ряда факторов. Таким образом, пенсию выплачивают в период с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия: за май выплачивается в мае, за июнь – в июне и тому подобное.
При этом, первоочередное право на выплаты пенсии имеют:
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- участники боевых действий;
- лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших.
Следом идут обычные пенсии по инвалидности и пенсии по возрасту для граждан, которые не работают. В последнюю очередь устанавливаются даты выплаты для работающих пенсионеров.