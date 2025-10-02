Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо двох поплічників Кремля. Мова йде про гендиректора російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемєзова та олігарха Євгена Гінера, який є його спільником.

У чому підозрюють російських бізнесменів?

Обвинувальний акт щодо обох топфігурантів Кремля скерований до суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що у 2019 році Чемєзов та Гінер сприяли злочинним планам Кремля щодо встановлення контролю над територією та населенням автономної республіки Крим в енергетичній сфері.

Зокрема, фігуранти мали забезпечити генерацію електроенергії для потреб військових частин, які беруть участь у війні проти України.

Вони повинні були збудувати та ввести в експлуатацію Балаклавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

На додачу "підприємці" залучили до списку фірм, що виконують замовлення для "Ростеху" підприємство «АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна". На цьому підприємстві російські фахівці налагодили виробництво різних видів бойових патронів, а також надавали технології та обладнання для їх виготовлення.

Продукція з 2022 року по теперішній час постачається до підрозділів збройних формувань РФ, які воюють проти України,

– наголосили в ДБР.

Окрім того, у 2023 році Чемєзов у своєму звіті прем’єр-міністру Росії про роботу "Ростеху" на офіційному каналі уряду виправдовував збройну агресію Москви проти України.

Фігурантів обвинувачують у пособництві діям, спрямованим на зміну меж території та державного кордону України на порушення Конституції, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ,

– додали в ДБР.

Важливо! Зауважимо, СБУ ще у 2023 році оголосило про підозру Чемєзову, який вже понад 15 років є гендиректором "Ростеху". Ця російська корпорація є монополістом у сфері постачання зброї та боєприпасів для російської армії. Зокрема, саме вона постачає "Кинджали" для ударів ворога по Україні.

Кого ще звинувачують у пособництві Росії?