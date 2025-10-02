Судитимуть соратників Путіна: ДБР завершило розслідування щодо Чемєзова та Гінера
- ДБР завершило розслідування щодо Сергія Чемєзова та Євгена Гінера, яких підозрюють у сприянні злочинним планам Кремля в Криму.
- Обвинувальний акт скерований до суду, фігурантів обвинувачують у пособництві діям щодо зміни меж території України та виправдовуванні збройної агресії РФ.
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо двох поплічників Кремля. Мова йде про гендиректора російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемєзова та олігарха Євгена Гінера, який є його спільником.
У чому підозрюють російських бізнесменів?
Обвинувальний акт щодо обох топфігурантів Кремля скерований до суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.
Дивіться також СБУ запобігла двом терактам у Львові: військових планували підірвати на "побаченнях"
Слідство встановило, що у 2019 році Чемєзов та Гінер сприяли злочинним планам Кремля щодо встановлення контролю над територією та населенням автономної республіки Крим в енергетичній сфері.
- Зокрема, фігуранти мали забезпечити генерацію електроенергії для потреб військових частин, які беруть участь у війні проти України.
- Вони повинні були збудувати та ввести в експлуатацію Балаклавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).
На додачу "підприємці" залучили до списку фірм, що виконують замовлення для "Ростеху" підприємство «АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна". На цьому підприємстві російські фахівці налагодили виробництво різних видів бойових патронів, а також надавали технології та обладнання для їх виготовлення.
Продукція з 2022 року по теперішній час постачається до підрозділів збройних формувань РФ, які воюють проти України,
– наголосили в ДБР.
Окрім того, у 2023 році Чемєзов у своєму звіті прем’єр-міністру Росії про роботу "Ростеху" на офіційному каналі уряду виправдовував збройну агресію Москви проти України.
Фігурантів обвинувачують у пособництві діям, спрямованим на зміну меж території та державного кордону України на порушення Конституції, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ,
– додали в ДБР.
Важливо! Зауважимо, СБУ ще у 2023 році оголосило про підозру Чемєзову, який вже понад 15 років є гендиректором "Ростеху". Ця російська корпорація є монополістом у сфері постачання зброї та боєприпасів для російської армії. Зокрема, саме вона постачає "Кинджали" для ударів ворога по Україні.
Кого ще звинувачують у пособництві Росії?
Нещодавно Служба безпеки України оголосила заочну підозру 43-річному вихідцю зі Львівщини, який публічно поширює фейкові матеріали про ситуацію в Україні та займається інформаційно-підривною діяльністю. За даними слідчих, у 2022 році він виїхав за кордон і з того часу активно працює на дискредитацію України, називаючи себе "політичним експертом".
Крім того, СБУ зібрала докази воєнних злочинів, вчинених главою Чечні Рамзаном Кадировим. Йому заочно оголосили підозру через накази не брати українських військових у полон та використовувати захоплених бійців як "живий щит".
Також заочну підозру оголосили заступнику голови уряду Росії Дмитру Патрушеву. Його дії кваліфіковано як воєнні злочини, скоєні за попередньою змовою групою осіб. За даними слідства, Патрушев брав участь у впровадженні російських законів на окупованих територіях, зміні системи власності та привласненні місцевих ресурсів.