Долар та євро перетнули нові рубежі на готівковому ринку

В банках, обмінниках та на чорному ринку пожвавлення ціни. Курс продажу долара вже сягнув 40 гривень, а курс євро – 43 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 14 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,50 гривні (без змін проти 13 травня), а продаж – 40 гривень (+2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,50 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 43,15 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,95 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,05 гривні (+15 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+15 копійок). Євро купують за 43,09 гривні (+14 копійок), а продають за 43,25 гривні (+13 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,70 гривні (-1 копійка), а продають – за 40,23 гривні (+20 копійок), за даними finance.ua.

(-1 копійка), а продають – за (+20 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43 гривні (+7 копійок), а продаж – 43,45 гривні (+19 копійок).

На якому рівні буде курс долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що минулого тижня торги на ВРУ завершувалися котируваннями в межах 39,5 – 39,6 гривні за долар.

За словами банкірки, у відповідь до діапазону 39,85 – 39,95 гривні за долар готівковий курс теж знизився.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Підвищена курсова волатильність, скоріш за все, супроводжуватиме й торги цього тижня.

Прогнозується, що готівковий курс продажу американської валюти буде на рівні 39,5 – 40,2 гривні за долар цього тижня.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.