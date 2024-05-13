Як змінився борг України

Відповідно до даних Міністерства фінансів за перший квартал 2024 року, загальний обсяг державного боргу України виріс на 5,7 мільярда доларів. Тепер він становить 151,1 мільярда доларів.

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Зростання суми боргу відбулося переважно шляхом збільшення довгострокових пільгових позик від міжнародних партнерів.

Важливо! Така динаміка була характерна й для попередніх років.

Як змінилися показники держборгу:

З 2022 року середньозважена вартість боргу знизилася майже в 1,4 рази: з 7,79% до 5,57%.

При цьому, середній термін позик збільшився в 1,6 рази: з 6,27 до 10,04 років.

Структура боргу

Склад державного та гарантованого боргу України поділяється на декілька основних категорій:

Пільгові позики від МФО та урядів іноземних держав: 53,8% від загального обсягу боргу.

Внутрішні державні цінні папери: 27,4% від загальної суми боргу.

Зовнішні державні цінні папери: 16,0% від загального обсягу боргу.

Позики від комерційних банків та інших фінансових установ: 2,8% від загальної суми боргу.

У валютному розрізі структура державного та гарантованого боргу становить собою наступні пропорції: