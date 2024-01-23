Валюти знову падають в ціні: яка вартість долара на сьогодні

За добу американська валюта в банках, обмінниках та на чорному ринку подешевшала. Найсуттєвіше валюта тратила при купівлі обмінниками, як і євро.

Курс валют у банках

Станом на ранок 23 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (-10 копійок проти 22 січня), а продаж – 38,20 гривні (-5 копійок).

Читайте також Долар суттєво "просів" у ціні: що буде з валютою далі

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41 гривню (-5 копійок), а продаж – в середньому за 41,75 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,57 гривні (-25 копійок), а продаж – 38,33 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,08 гривні (-24 копійки), а продаж – 41,89 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (-13 копійки), а продаж – 38,19 гривні (-11 копійок).

(-13 копійки), а продаж – (-11 копійок). Євро купують за 41,55 гривні (-5 копійок), а продають за 41,77 гривні (-6 копійок).

Що буде з доларом на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкірка Тетяна Попович розповіла, що у підсумку, тижневий обсяг інтервенцій НБУ скоротився до 531 мільйона доларів. До речі, це мінімальна позначка з середини листопада 2023 року.

Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank Здебільшого учасники ринку схиляються до думки, що цього разу регулятор не буде змінювати ставку, але якщо ці прогнози не справдяться, можливе підсилення волатильності на ринку.

За прогнозами Попович, цього тижня вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 37,8 – 38,4 гривні за долар.

За її словами, тенденція до зниження котирувань на міжбанку може продовжуватися. Це може спровокувати чергову хвилю зниження вартості долара на готівковому ринку.

Водночас не виключенням є те, що після скорочення попиту долар може й зрости. До того ж не слід відкидати й чинник планового перегляду облікової ставки.