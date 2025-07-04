У частині Києва тимчасово не здійснюється розподіл газу: про які райони йдеться

В ніч на 4 липня Росія здійснила масовану атаку України. Внаслідок цього у Києві постраждала інфраструктура. У тому числі і газова система.

Де не буде газу у Києві

Станом на зараз, розподіл газу у деякі будинки тимчасово припинено у Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах. Триває робота з ліквідації наслідків, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київгаз".

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Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгазу" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет,

– йдеться в повідомленні "Київгазу".

Постачання буде відновлено як тільки це стане можливим. "Київгаз" закликав громадян зберігати спокій і подякував за розуміння.

Зверніть увагу! Після атаки росіян, частина Києва залишилась без електроенергії. Проте ДТЕК зміг оперативно повернути світло до майже 3 тисяч родин. Проблему вдалося вирішити завдяки підключенню резервних систем. Станом на тепер, нюансів з подачею електроенергії немає.