Українці у Києві знов зі світлом

Зокрема наразі тривають роботи з відновлення обладнання, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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У дописі розповіли, що під час масованої атаки безпілотників у столиці було пошкоджено обладнання ДТЕК. Ба більше, внаслідок дій росіян зруйновано дві трансформаторні підстанції.

Однак енергетики приєднали всі домівки до резервних схем живлення. Тому наразі всі родини Києва знову зі світлом.

Тривають роботи з відновлення обладнання,

– додали у ДТЕК.

Цікаво! У компанії подякували колегам з ППО та ДСНС за можливість працювати.