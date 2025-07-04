Станом на зараз рятувальники продовжують працювати на шести локаціях. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресслужби ДСНС Світлана Водолага.

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"На п'яти локаціях триває ліквідація пожеж. Одна локація – проводиться розбір завалів. Це житловий будинок. Зараз у Києві працює понад 170 одиниць основної та спеціальної техніки. Також понад 600 людей", – повідомила вона.

На щастя, станом на зараз немає загиблих внаслідок атаки на Київ. За попередньою інформацією, постраждало 24 людини. Але ця кількість може збільшуватися, тому що люди можуть відчувати погіршення самопочуття, зокрема, через дим.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Російські окупанти використали для удару 550 засобів повітряного нападу. Більшість ракет і дронів летіли на Київ. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що це новий антирекорд.

У Києві багато пожеж. Тому влада просить жителів після завершення тривоги позачиняти вдома вікна через високу концентрацію продуктів горіння.