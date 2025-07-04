Керівниця пресслужби ДСНС Світлана Водолага розповіла 24 Каналу, що на місцях влучання посилено працюють всі відповідні служби. До ліквідації наслідків атаки залучено достатньо ресурсу.

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Пожежа ускладнює роботу

"На жаль, горить цивільне промислове підприємство, де виробляли пластикові вироби. Ми розуміємо, як горить пластик, тому маємо таку сильну задимленість та досить небезпечні умови", – підкреслила Світлана Водолага.

Додатково були залучені сили й засоби з інших регіонів. Працює інженерна техніка, кінологічні розрахунки, тому що це підприємство. Можливо там були люди, але всі сподіваються, що під завалами нікого нема.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки / Фото ГУ ДСНС України у Києві

"Поки важко сказати, скільки триватиме ліквідація пожежі. Ми намагаємось максимально швидко все зробити. Але треба розуміти, що ці руйнації супроводжуються пожежею. Це ускладнює роботу", – пояснила Світлана Водолага.

Рятувальником доводиться одночасно ліквідовувати пожежу та розбирати завали. Головне, щоб нічна атака не забрала життя людей.

Зауважимо, влада Києва просить позачиняти вікна, адже в повітрі висока концентрація продуктів горіння. Наслідки атаки фіксують на 13 локаціях у 5 районах столиці.