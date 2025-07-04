Руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага рассказала 24 Каналу, что на местах попадания усиленно работают все соответствующие службы. К ликвидации последствий атаки привлечено достаточно ресурса.

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Пожар затрудняет работу

"К сожалению, горит гражданское промышленное предприятие, где производили пластиковые изделия. Мы понимаем, как горит пластик, поэтому имеем такую сильную задымленность и достаточно опасные условия", – подчеркнула Светлана Водолага.

Дополнительно были привлечены силы и средства из других регионов. Работает инженерная техника, кинологические расчеты, потому что это предприятие. Возможно там были люди, но все надеются, что под завалами никого нет.

Спасатели ликвидируют последствия атаки / Фото ГУ ГСЧС Украины в Киеве

"Пока трудно сказать, сколько продлится ликвидация пожара. Мы стараемся максимально быстро все сделать. Но надо понимать, что эти разрушения сопровождаются пожаром. Это усложняет работу", – объяснила Светлана Водолага.

Спасателям приходится одновременно ликвидировать пожар и разбирать завалы. Главное, чтобы ночная атака не унесла жизни людей.

Заметим, власти Киева просят позакрывать окна, ведь в воздухе высокая концентрация продуктов горения. Последствия атаки фиксируют на 13 локациях в 5 районах столицы.