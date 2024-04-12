Яка вартість долара сьогодні: ціна подекуди почала рости

За останню добу американська валюта виросла до 39 гривень в банках, а євро опустилося. Цікаво, що в обмінниках європейська валюта втратила рекордні понад 60 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 12 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39 гривень (+10 копійок проти 11 квітня), а продаж – 39,49 гривні (+12 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,10 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 42,80 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,40 гривні (+10 копійок), а продаж – 39,50 гривні (+12 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+12 копійок). Євро купують за 42,65 гривні (без змін), а продають за 42,85 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 38,80 гривні (-21 копійка), а продають – за 39,57 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – за (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,85 гривні (-62 копійки), а продаж – 42,95 гривні (+2 копійки).

Курс на наступний тиждень

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що суттєвих курсових змін на ринку не спостерігатиметься.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ще зарано до Великодня, тому можемо припустити, що на готівковому ринку навряд чи виникне підвищений попит чи пропозиція, які зможуть "рухати" курси вгору чи вниз. Наразі не можна виключати можливості періодичних сплесків покупців, які можуть викликати геть різні чинники, від суто "воєнних", до "курсової вигоди".

Лєсовий прогнозує, що у період з 15 по 21 квітня валютний коридор для долара та євро становитиме:

міжбанк – 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро,

– 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро, готівковий ринок – 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.