Українцям знадобиться чимало часу: скільки років потрібно, щоб заробити мільйон доларів
Джерело:Picodi.com
Аналітики підрахували скільки років потрібно жителям різних країн для того, щоб заробити мільйон доларів. Відтак швидше за все це зроблять жителі Швейцарії. Дані велися з урахуванням середньомісячної заробітної плати, яку отримують громадяни.
Де найшвидше можна заробити мільйон
До рейтингу потрапили 102 країни світу. Під час розрахунків, аналітики брали розмір середньої заробітної плати після вирахування податків й обов'язкових внесків. А для конвертації валют використовували середній курс Google Finance за березень 2023 року.
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- На першому місці у рейтингу – Швейцарія. Там жителі країни можуть за 14 років та 3 місяці заробити мільйон доларів.
- На другому місці – Сінгапур, де за результатами потрібно витратити 16 років та 11 місяців свого життя.
- На третьому – Люксембург, де потрібно працювати трішки більше, щоб отримати мільйон, а саме 17 років та 4 місяці.
- Дві останні позиції у п'ятірці найкращих замикають США – 19 років й 10 місяців, та Ісландія – 20 років та 11 місяців.
На якому місці Україна
Наша держава займає у рейтингу 86 позицію. Таким чином, нашим громадянам знадобиться 215 років та 10 місяців.
Цікаво Зарплат в конвертах більше не буде: ЄС назвав одну з головних умов вступу УкраїниЦікаво, що Польща займає 40 місце із результатом у 77 років та 9 місяців, а Угорщина та Румунія – 94 роки й 4 місяці та 109 років 1 7 місяців відповідно.
Втім. найбільше з усього рейтингу прийдеться заробляти на мільйон жителям Нігерії (519 років та 1 місяць), Уганди (532 роки та 3 місяці), Єгипту (603 роки та 6 місяців) та Пакистану (612 років та 3 місяці).