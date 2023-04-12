Где быстрее всего можно заработать миллион

В рейтинг попали 102 страны мира. При расчетах аналитики брали размер средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов. А для конвертации валют использовали средний курс Google Finance за март 2023 года.

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На первом месте в рейтинге – Швейцария. Там жители страны могут за 14 лет и 3 месяца заработать миллион долларов.

Там жители страны могут за 14 лет и 3 месяца заработать миллион долларов. На втором месте – Сингапур, где по результатам нужно потратить 16 лет и 11 месяцев своей жизни.

где по результатам нужно потратить 16 лет и 11 месяцев своей жизни. На третьем – Люксембург, где нужно работать немного больше, чтобы получить миллион, а именно 17 лет и 4 месяца.

где нужно работать немного больше, чтобы получить миллион, а именно 17 лет и 4 месяца. Две последние позиции в пятерке лучших замыкают США – 19 лет и 10 месяцев, и Исландия – 20 лет и 11 месяцев.

На каком месте Украина

Наше государство занимает в рейтинге 86-ю позицию. Таким образом, нашим гражданам понадобится 215 лет и 10 месяцев.

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Интересно, что Польша занимает 40 место с результатом в 77 лет и 9 месяцев, а Венгрия и Румыния – 94 года и 4 месяца и 109 лет 17 месяцев соответственно.

Впрочем. больше всего из всего рейтинга придется зарабатывать на миллион жителям Нигерии (519 лет и 1 месяц), Уганды (532 года и 3 месяца), Египта (603 года и 6 месяцев) и Пакистана (612 лет и 3 месяца).

За сколько лет можно заработать 1 миллион долларов / Инфографика Picodi.com